Al Teatro Arbostella, appuntamento natalizio nel segno di Goldoni: in scena il brillante testo "La famiglia dell'antiquario"

Tempo di lettura: 2 minuticome ogni anno alGino Esposito di Salerno dove quest’anno, oltre ad eventi benefici e spettacoli per bambini, la direzione artistica firmata Esposito-Caracciuolo ha programmato per il 28 e 29 dicembre ildi Carlo“La” rivisitato in chiave comica dalla sapiente mano di Gaetano Troiano incon la sua compagnia dell’Antica Italiana.La trama narra la storia del conte Anselmo, nobile veneziano che si è trasferito a Napoli dopo il matrimonio con la nobile partenopea Isabella D’Aragona. Egli si ritiene un collezionista e conoscitore d’arte, ma in realtà non ne capisce assolutamente nulla. Dopo aver maritato il figlio Giacinto con Caterina, figlia della ricca mercantessa donna Maria, Anselmo dilapida le sue ricchezze e la dote di Caterina comprando falsi oggetti d’arte.