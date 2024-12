Quotidiano.net - Aggressione a Porto Sant'Elpidio: Marco Trobbiani picchiato da minorenni

E' intervenuto per fermare un gruppo di ragazzini, tutti, che tentavano di rovesciare un fioriera per strada, in pieno centro a, sulla costo marchigiana. E loro per tutta risposta lo hanno, prendendolo a pugni e calci tanto che, 60 anni, collaboratore di un bar e apprezzato dai numerosi clienti che lo frequentano, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per aver riportato traumi al torace e al volto. Un fatto inqualificabile che la figlia dell'uomo ha denunciato sui social pubblicando la foto del volto tumefatto del genitore e sfogando la sua rabbia contro i genitori dei bulli: "vergognosi voi e i vostri figli". "Finché questi teppisti fanno danni a casa loro, amen. Ma quando pestano mio padre senza un minimo di risentimento, no" aggiunge la donna che poi accusa i ragazzini di "fare le vittime davanti alla polizia mentre mio padre è in pronto soccorso".