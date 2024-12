Dilei.it - Achille Lauro e la storia con la sorella di Sarah Toscano: l’ex di Amici svela tutto

Leggi su Dilei.it

Da mesi si vocifera chee Giuliadelallieva di, stiano insieme: sono stati paparazzati in diverse occasioni vicini, anche in atteggiamenti intimi stando al racconto di alcune talpe, ma tra loro non ci sarebbe altro che una conoscenza.concorrente del talent show di Maria De Filippi, vincitrice della passata edizione del programma, che oggi si prepara a salire sul palco dell’Ariston come Big al Festival di Sanremo 2025, ha fatto chiarezza a tal proposito.e ladinon stanno insiemeha dichiarato che tra suaGiulia enon c’è niente di più di una semplice conoscenza. Negli ultimi mesi è esploso il gossip che li vedeva insieme come coppia: oltre alle diverse paparazzate, la ragazza è stata presente ad un concerto del cantante e anche a un live di X Factor, dove quest’annoè stato giudice.