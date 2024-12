Romadailynews.it - 1° gennaio 2025: torna la Rome Parade!

Leggi su Romadailynews.it

Il 1°, a partire dalle ore 15:30, il centro storico di Roma tornerà a essere il cuore pulsante di una delle parate più attese dell’anno, la. Con partenza dal Piazzale del Pincio, il percorso si snoderà attraverso Piazza di Spagna, via del Corso, via del Babuino e terminerà a Piazza del Popolo. Per circa tre ore, il pubblico sarà immerso in un tripudio di musica, colori, artisti e palloni gonfiabili scenografici, in una festa capace di unire tradizione e modernità. Aperta al pubblico gratuitamente, l’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per le famiglie, gli amanti della musica e tutti coloro che desiderano accogliere il nuovo anno con cultura e spettacolo. Quest’anno la parata vanta una formazione ancora più variegata, con gruppi provenienti da tutta Italia e dagli Stati Uniti.