Cityrumors.it - Terrorismo, quando è l’Italia ad essere colpita: il drammatico elenco

Leggi su Cityrumors.it

Vittime italiane del: una storia di dolore e memoria. Tutti i nostri connazionali che sono stati uccisi da attentati in giro per il mondoEd eccoci di nuovo di fronte a una storia vecchia, ma terribilmente attuale. Gli attentati terroristici, tragicamente, hanno spesso colpito innocenti in ogni angolo del mondo. Dei momenti tremendi, che lasciano segni indelebili nelle famiglie e nell’intera comunità.Tra le vittime, molti italiani hanno perso la vita in questi attacchi. Violenze che hanno scosso il pianeta, simboli di un dolore condiviso che non conosce confini. L’ultimo episodio, accaduto ieri in Germania, aggiunge un altro capitolo alla lunga e dolorosa cronaca delinternazionale.ad: il(Ansa Foto) – Cityrumors.