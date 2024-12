Sport.quotidiano.net - Serie D: la squadra di Cassani oggi sul campo dell’ultima in classifica. Lentigione, occhio alla trappola. La Sammaurese ci crede ancora

La 17ª giornata d’andata del campionato diD vede ilin trasferta suldella, con fischio d’inizio alle 14,30 da parte della signora Anna Frazza di Schio, settima gara in D quest’anno, 13 in complesso. Sulla carta sarebbe la partita più facile che si possa immaginare, visto che laè ultima incon 9 punti a -3 dzona play-out. I romagnoli, allenati da Stefano Protti (cugino del più noto Igor) non hanno però né il peggior attacco, né la peggior difesa del girone anche se ovviamente segnano complessivamente poco e subiscono abbastanza. Il loro cannoniere è Davide Gaetani con 5 reti, che comunque gioca da ala destra o seconda punta. Ilinè scivolato al quarto posto con 32 punti e dunque sempre in zona play-off e a 4 punti dvetta: il suo bomber èAlessandrini a quota tre, lui che comunque è un centrocampista.