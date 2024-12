Pronosticipremium.com - Roma, Dovbyk celebra Dybala: il tandem d’attacco è tornato

Se non si era già capito con la doppietta contro la Sampdoria,sono tornati a far sognare i tifosi della. L’ucraino ha ritrovato finalmente la fiducia e la via del gol, andando ad affinare il feeling con la Joya che non ingranava più. Ed invece, la partita contro il Parma ha reso nuovamente protagonisti i due giallorossi: l’argentino ha sbloccato il match con una doppietta e andando poi a servire anche l’assist per il gol del 5-0 proprio all’ucraino.Insomma, questo è quello che tutto il popolo giallorosso (e non solo) si aspettava sin dall’inizio dalla coppia, duo che per diverse vicissitudini dentro e fuori dal campo ha fatto fatica ad ingranare. Ora però nessuno sembra riuscire più a fermarli e lo stesso gigante ucraino ha ben pensato dire le magie dell’albiceleste già al termine della partita.