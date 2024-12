Ilrestodelcarlino.it - Neve in pianura in Emilia Romagna: ecco dove

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 dicembre 2024 – Prosegue il maltempo anche nella giornata di lunedì 23 dicembre incon la possibilità dianche ine sulla costa. Dopo l’allerta meteo per oggi, domenica 22 dicembre, con la possibilità anche di pioggia mista. Questi fenomeni saranno “concentrati sul crinale appenninico, specie centro orientale, con sconfinamento sulle pianure-colline dellacentro meridionale”, spiega nelle sue previsioni Roberto Nanni, esperto meteorologo di Ampro.tonda (graupel) in“Attenzione poi nella notte in arrivo aria più fredda che giungerà questa notte e nella mattina di domani, fino a -4°C, potranno portare altri fenomeni appunto tra notte e mattina di lunedì 23 dicembre”, specifica Nanni. Oltre alle piogge con “rovesci in entrata dal mare su coste Romagnole ecentro meridionale”, si abbassa la “quota” dal pomeriggio di domenica 22 dicembre “con possibili episodi ditonda o graupel fino in costa e