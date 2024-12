Oasport.it - Marco Odermatt timbra il pokerissimo in Alta Badia. La Francia scopre Anguenot, rimonta di Vinatzer

Dalla Val Gardena all’, ma il risultato non cambia. Vince sempre. Per la quinta volta in carriera il campione svizzero trionfa nel gigante sulla Gran Risa, realizzando il miglior tempo nella seconda manche endo dal terzo posto di metà gara. Una manche fenomenale quella di, che ha fatto la differenza sul ripido per poi scatenarsi nel tratto finale, dove si è portato dietro tantissima velocità.Si tratta del quarantunesimo successo in carriera per, il venticinquesimo in gigante ed il secondo consecutivo dopo quello in Val d’Isere, che aveva messo fine alla striscia negativa di tre uscite consecutive. Una vittoria che proiettain vetta alla classifica di specialità con 200 punti (uno in più di Kristoffersen) e che aumenta ulteriormente il vantaggio dell’elvetico in quella generale, dove comanda con 540 punti contro i 419 dello stesso Kristoffersen.