Tvplay.it - L’Atalanta lo caccia e lo prende il Milan: si chiude in estate

Leggi su Tvplay.it

si permette il lusso di non confermare un suo giocatore, lasciando che ilne possa approfittare. Per Fonseca può essere una pedina davvero molto importante Ai rossoneri manca proprio quel tipo di giocatore, sia duttile che tecnico, in grado di essere un jolly per Ranieri. La trattativa per portarlo aello sembra essere già a buon punto. Per Fonseca un nome di grande duttilità.Zappacosta è nel mirino del: dopo la parentesi di Roma può ritrovare Fonseca (TvPlay – ANSA) In passato il suo nome è stato accostato a molti club e dopo aver recuperato la condizione atletica è tornato ad essere protagonista. In queste stagioni si è tolo anche il sassolino dalle scarpe per quanto riguarda la sua esperienza con, finalmente sono riusciti a vincere un trofeo continentale come l‘Europa League.