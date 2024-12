La tripletta di Isak aiuta il Newcastle a infliggere più miseria al dispiaciuto Ipswich

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-21 19:14:00 Il web non parla d’altro:Ilè risalito al settimo posto in Premier League e ha aumentato i timori di retrocessione dell’, con una vittoria per 4-0 a Portman Road.Alexanderha continuato la sua forma impressionante con unacon Jacob Murphy anche lui a referto.Alla fine è stato convincente, anche se il gol del vantaggio, dopo soli 26 secondi, è stato controverso. Il tiro diè stato inizialmente annullato per fuorigioco contro Murphy nella preparazione, ma il VAR ha ritenuto che l’esterno fosse in-gioco nonostante i replay si fossero rivelati inconcludenti.Murphy ha segnato il 2-0 dopo 32 minuti eha effettivamente chiuso la partita come una gara nei minuti di recupero del primo tempo dopo un gioco slapstick in difesa dei padroni di casa.