Sport.quotidiano.net - Il tecnico dà quattro giorni di riposo come premio per il successo. Il 30 c’è il Verona: si tenta di recuperare l’esterno svizzero. Sotto l’albero Italiano spera di trovare Ndoye

Vince a Torino e si conquista un giorno di stacco in più, il Bologna. Erano in programma tredi, con ripresa in programma il 26 e seduta defaticante questa mattina a Casteldebole: grazie alche conferma il Bologna alla rincorsa delle big per un posto in Europa,ha deciso di concedere un giorno in più, a un gruppo che sta alzando ritmi e livelli di prestazioni e risultati. I cancelli di Casteldebole oggi rimarranno chiusi. Il Bologna si ritroverà giovedì per riprendere gli allenamenti, adalla sfida casalinga con il. Salvo sorprese, alla ripresariabbraccerà Dandi lavoro consentiranno pure a Riccardo Orsolini di ritrovarsi dopo le due settimane di stop per l’infortunio ai flessori della coscia accusato contro il Monza: ha bruciato le tappe, ma il suo rientro con il Torino lo ha mostrato lontano dalla miglior condizione pre infortunio.