Ilfattoquotidiano.it - I vertici del Milan si espongono: “Inter andata in bancarotta dopo lo scudetto. Addio di Maldini necessario per la visione di Cardinale”

“Non sto cercando di americanizzare l’Ac“. Gerry, proprietario del club attraverso Red Bird, ha provato a spiegare il proprio progetto sui rossoneri nel documento pubblicato dalla Harvard Business School in cui analizza il caso AC, che contiene dichiarazioni anche dell’amministratore delegato deiesi Giorgio Furlani.“Sto cercando di introdurre alcuni elementi americani che possano portare ilal livello successivo in modo costruttivo. – ha affermato il numero uno rossonero – Sto anche concentrando più attenzione sulla Serie A. Sono curioso di vedere come possiamo aiutarli a negoziare accordi sui medianazionali. Negli Stati Uniti c’è una relazione diversa tra i proprietari delle squadre e le leghe. Qui ci sono più livelli: Serie A, la Figc, Uefa, Fifa.