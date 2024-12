Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Espargaro e il ruolo alla Lidl-Trek: "Sarò un ambassador, ma sogno la strada"

Roma, 22 dicembre 2024 - Rubare in parte la scena ai protagonisti più amati delattuale dei fenomeni è un'impresa ardua: Aleix, fresco di ritiro dMotoGp e di ingresso nella, ci è riuscito. Già, ma con quale? Il diretto interessato, davantistampa, prova a fare chiarezza. Le dichiarazioni diLo spagnolo ha fatto il punto della situazione, fugando alcuni dubbi che circolano ormai da settimane sulla sua posizione nella squadra statunitense. "Entrare nel mondo delper me era unche già qualche anno fa avevo accarezzato. All'epoca non era il momento giusto: quest'anno, deciso di lasciare la MotoGp, mi sono guardato attorno e prima del Tour de France ho avuto un contatto con la, con la quale per la mia gioia abbiamo raggiunto presto un accordo.