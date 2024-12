Pianetamilan.it - Verona-Milan, Fonseca: “Alex Jimenez è il titolare adesso”

Paulo, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se è un sereno Natale e se è soddisfatto: "Sereno non è, ma è meglio quando si vince. Sono soddisfatto, era importante vincere. Penso che abbiamo meritato. Dà anche fiducia. Abbiamo avuto tanti problemi, in più anche Rafa Leao è uscito". Sul bollettino: "Ho parlato con Rafa Leao e mi ha detto che non è niente di speciale. Penso che lo avremo alla prossima. Vediamo Pulisic, io sono positivo". Sugli ultimi giorni e sul problema difensivo risolto: "Ovviamente sono soddisfatto difensivamente. Abbiamo trovato stabilità in questo momento. È importante che la squadra senta questa stabilità.