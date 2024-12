Lanazione.it - Ventenne accoltellato nella notte di Halloween: due giovani fermati per tentato omicidio

Firenze, 21 dicembre 2024 – Individuati due presunti responsabili della violenta aggressione aggressione avvenutadiin via Pandolfini nei confronti di un 22enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, intorno alle 3.30, il giovane, in compagnia di alcuni amici, avrebbe incrociato, lungo la strada del centro, un altro gruppetto di persone che procedeva in direzione opposta. Stando a quanto emerso, a innescare la violenta aggressione, finita a colpi di coltello, sarebbe stata una spallata data inavvertitamente e alla quale sarebbe seguito un diverbio. Il 22enne, a questo punto, avrebbe cercato, insieme ai suoi compagni, di allontanarsi, verosimilmente, per evitare lo scontro, ma sarebbe stato seguito da quelli che poi sarebbero diventati i suoi aggressori. Poco dopo, infatti, uno di loro avrebbe iniziato a colpirlo con calci e pugni, mentre un altro avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito prima alla coscia e poi all’addome.