Ilgiorno.it - Tumore al seno metastatico e anticorpi: buone notizie dalla ricerca

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 dicembre 2024 –arrivanocontro ilal. Un nuovo studio conferma l’efficacia della terapia conmonoclonali nella cura di un particolare caso di carcinomaalla mammella, una forma particolarmente aggressiva, l’Her2-low con bassi livelli del recettore ormonale Her2, fino a poco tempo fa esclusi dalle terapie mirate. In base ai risultati pubblicati lo scorso settembre sul New England Journal of Medicine, la somministrazione di trastuzumab deruxtecan ( anticorpo monoclonale coniugato con un farmaco con attività anti-neoplastica) ha permesso di controllare la malattia per oltre 13 mesi, e avuto una percentuale di risposta intorno al 60% che invece con la sola chemioterapia si è fermata al 30%. Della, presentata a San Antonio, in Texas, al Congresso sulal, ha parlato in Italia Giuseppe Curigliano, direttore del Dipartimento nuovi farmaci dell’Ieo di Milano e ordinario di Oncologia Medica all'Università di Milano.