Sport.quotidiano.net - Modena-Pisa 1-0: decide Caso, c'è l'aggancio dello Spezia al secondo posto

, 21 dicembre 2024 - Gara senza mordente per i nerazzurri che non pungono e vengono puniti da un concretoil match in apertura di ripresa, ma ilcede il passo per la terza sconfitta stagionale. Ora il big match con il Sassuolo di Santo Stefano, coi neroverdi a 6 punti di vantaggio e campioni d'Inverno. Loaggancia ila quota 37 punti. PRIMO TEMPO – Primi minuti di totale studio e anche un po’ di confusione, senza trame definite di gioco. Al 7? un cross di Angori, servito da Tramoni, viene deviato di pochissimo sopra la traversa. All’11’ i nerazzurri sfiorano il gol. Ancora Angori mette in mezzo per Moreo, ma il suo colpo di testa attraversa tutto lo specchio della porta senza successo. Al 18? ci prova Mendes da fuori, ma il pallone è molto alto sopra la traversa.