Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Davos 2024 in DIRETTA: Dalmasso e Coratti ai quarti, un azzurro in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26 Si torna senza sosta al femminile con il primo quarto tra la ceca Zuzana Maderova e l’austriaca Sabine Payer.FEMMINILI14:25 Salto di porta per il boemo. Tutto facile dunque per l’austriaco Obmann.14:24 Ultimo ottavo tra l’austriaco Fabian Obmann ed il ceco Krystof Minarik.14:23 Nulla da fare per Bormolini, che cede allo specialista sudcoreano per 10 centesimi.14:22 Sbavatura determinante di Gaudet, che lascia strada all’austriaco Prommegger. Ora l’ultimo dei 4 azzurri in gara. Maurizio Bormolini opposto al sudcoreano Lee Sangho.14:20 Errore fatale per Kosir, che salta la quartultima porta spalancando le porte deidi finale all’elvetico Caviezel. Si continua con l’austriaco Andreas Prommegger ed il canadese Arnaud Gaudet.14:19 Run in controllo per Auner, che guadagna tanto nella parte alta ed amministra il gap fino al traguardo.