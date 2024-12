Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: Melesi davanti, tra poco Gut e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA DALLE 11.4510.43 Al primo intermedioè dietro di 0.26, al secondo di mezzo secondo.10.43 All’attacco come non mai Gut-Behrami, che rischia anche di saltare una porta, ma va nettamente in testa con 62 centesimi su Suter. Tocca a Sofia.10.41 Gut al primo intermedio è dietro di 0.13, al secondo è avanti di 0.26.10.41 La svizzera si porta al comando con 21 centesimi su, ci sta. Ora breve interruzione perché è stato sradicato un palo. Poi toccherà alla favorita n.1 per la gara e per la Coppa del Mondo generale: la svizzera Lara Gut-Behrami.10.40 Suter in vantaggio di 0.34 al secondo parziale.10.39 Ora la svizzera Corinne Suter, per il momento una nobile decaduta.