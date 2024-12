Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2024 in DIRETTA: Odermatt ipoteca la vittoria, pista più veloce

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.3013.12 Maple ha 19 centesimi di ritardo dopo tre settori.13.11 L’austriaco chiude nono a 76 centesimi da.13.11 Dopo tre settori Hemetsberger ha 9 centesimi di ritardo.13.10 Quindicesima posizione per l’americano a 1.13.13.10 Dopo metà gara Arvidsson ha 28 centesimi di ritardo.che ora è molto più.13.09 Traninger chiude ventiseiesimo.13.08 Hacker chiude a 1.27 con quasi 8 decimi persi dal Ciaslat in poi.13.07 Hacker ha 1 centesimi di ritardo dopo metà gara.13.06 Errore dello svizzero che viene buttato largo da una gobba e chiude in nona posizione a 76 centesimi.13.06 L’elvetico entra sul Ciaslat con 86 centesimi di vantaggio.13.06 Lars Roesti ha 61 centesimi di vantaggio dopo la parte alta.