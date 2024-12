Ilgiorno.it - La neve di Livigno batte tutti, per gli sciatori è la località del cuore: “Qualità e prezzi, equilibrio vincente”

(Sondrio) - Prove generali olimpiche in Valtellina., una delle location lombarde delle Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026, è la regina delle vacanze di Natale. Nella top ten delle mete più gettonate per la settimana bianca c’è anche Bormio. Tra le più ambite per la pausa invernale sullapure Madesimo, quindicesima, e Valmalenco, subito dietro. Una valanga valtellinese che travolge e spazza via altre classiche mete più blasonate, come Madonna di Campiglio, l’Alta Badia, Courmayeur, Cortina. A stilare la graduatoria delle destinazioni sciistiche più amate dagli italiani sono gli esperti di Holidu, portale di prenotazione per le vacanze. Sul risultato finale pesa il prezzo. “si conferma regina dellesciistiche italiane, dominando il ranking 2024-2025, grazie a un perfettotrae convenienza, con un costo medio giornaliero di 67 euro”, spiega Pasquale Ricciardi, Pr manager per Italia di Holidu.