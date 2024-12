Ilfattoquotidiano.it - “La magistratura ha tratti eversivi, ora subito la riforma”. I penalisti usano le sentenze su Renzi e Salvini per attaccare le toghe

I politici finiti a processo sono stati assolti e prosciolti, nonostante le richieste di pena e di rinvio a giudizio. La dimostrazione di come i giudici agiscano in autonomia, senza accodarsi tacitamente alle richieste della pubblica accusa. E invece le decisioni prese nei confronti di Matteo(prosciolto a Firenze nel caso della Fondazione Open) e Matteo(assolto nel processo Open Arms) negli ultimi giorni, diventano l’ennesima scusa per lanciare un attacco allee invocare ladella separazione delle carriere.Il day after di– Lo ha fatto per primo uno dei due ex imputati, cioè lo stesso. “Devo dire che ieri in tribunale a Palermo ho visto, una corretta, giusta e sana separazione di chi giudica rispetto a chi indaga. Ma non sempre è così. Quindi ora la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati di chi sbaglia con dolo è fondamentale”, dice il ministro delle Infrastrutture.