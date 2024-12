James Gunn e David Corenswet parlano del costume di Superman | Non volevo che avesse un mucchio di muscoli finti

Leggi su Cinefilos.it

deldi: “Noncheundi”Il cast e la troupe del film dihanno parlato con ScreenRant e altri membri della stampa in occasione della proiezione del trailer die dell’evento Q&A, fornendo alcune eccellenti informazioni sull’iconicodell’eroe dell’Universo DC. Ildiè stato reinventato più volte nel corso degli anni e questa nuova versione è una delle più interessanti e insolite. Con un colletto rigido e un emblema che ricorda i fumetti di “Kingdom Come”, è stato espresso un notevole interesse per l’aspetto della tuta in azione. I dettagli sono stati condivisi dal regista e dalle star del film.Parlando del, la starha chiarito che “la tuta sembra molto più fredda di quanto sembri”.