Incendio a Sassuolo, fiamme alla fabbrica per la ceramica Cercol

(Modena), 22 dicembre 2024 – Spaventosoquesta mattina a, cuore del distretto dellaemiliano,di via Valle D’Aosta. Quattro le squadre dei Vigili del fuoco di Modena ee un funzionario tecnico sono impegnate per l'di filtri e polveri presso ladi prodotti per lagià dalle 8,40. Le operazioni sono tutt'ora in corso e sono rese complicate per la localizzazione al secondo piano interrato e per le altissime temperature raggiunte. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Al momento non sono chiare le cause del rogo. Notizia in aggiornamento