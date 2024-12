Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto l’amore anche dieci ore al giorno. Da quando mia madre si è ammalata desidero solo tornare vergine”: Malena risponde a Rocco Siffredi

ha parlato dell’addio al porno di, al secolo Filomena Mastromarino: “Lo sapevamo e allo stesso tempo credo che dispiaccia un po’ a tutti se lei sta male. Sta talmente male che mi ignora e nonpiù al mio telefono da due anni. È come se volesse tagliare il cordone ombelicale per sempre con questo mondo qua”, le sue parole. Poi, l’ipotesi che la morte del cugino di, Gabriele, abbia influenzato la decisione della ex pornoattrice, perché “erano migliori amici”.E ora la stessa, che l’ha lanciata nel mondo dell’hard e lo fa a Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta su Rai Due: “mi ha mandato un video messaggio, perché dice che non gli rispondo al telefono. Mi rivuole nel porno, ma ormai io ho detto addio a quel mondo, a cui ho dato moltissimo.