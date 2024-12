Quotidiano.net - Germania, auto sulla folla al mercatino di Magdeburgo: Riad allertò Berlino sull’attentatore. Quattro morti e 41 feriti gravi

Leggi su Quotidiano.net

, 21 dicembre 2024 – È salito a 4 il bilancio delle vittime nell'attacco aldi Natale di. Lo riporta la Bild citando le forze dell'ordine. Sarebbero inoltre 200 i, di cui 41 incondizioni. Intanto, secondo quanto spiegano i media tedeschi, una fonte saudita ha riferito cheaveva avvertito lerità tedeschepericolosità dell're dell'attacco, il medico saudita Taleb Al Abdulmohsen, che sui social aveva pubblicato opinioni estremiste contro Islam e. epaselect epa11787860 German police officers patrol a cordoned off area at the scene of a vehicle-ramming attack on the Christmas market in Magdeburg, Germany, 21 December 2024. According to the Magdeburg police, at least two people were confirmed dead, scores were injured, and the suspect, a Saudi national, was taken into custody after he drove a car into a crowd at Magdeburg' Christmas market on 20 December.