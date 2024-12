Lanazione.it - Fabo a Roma in piena emergenza. Dopo Mastrangelo anche Natali è ko

Con la sconfitta rimediata dalla Luissnel derby capitolino la corsa al secondo posto nel Girone B di Serie B Nazionale si fa sempre più infuocata, con ben sei squadre in due soli punti. Cruciale in tal senso si preannuncia il diciassettesimo turno di campionato, che lagiocherà in anticipo questo pomeriggio alle 18 proprio contro gli universitari, in un luogo che per il club di Andrea Luchi evoca ricordi dolcissimi: si gioca infatti al Palazzetto dello Sport di, impianto ristrutturato e riaperto al pubblico lo scorso marzo in occasione delle Final Four di Coppa Italia di A2 e B Nazionale che videro trionfare la. Da una Final Four all’altra: vincere di nuovo nel luogo che li consacrò campioni permetterebbe agli Herons di mettere un bel mattoncino su una possibile qualificazione alla kermesse del 2025, che si disputerà a Genova e di avere in caso di un arrivo a pari punti lo scontro diretto a favore con tre delle altre cinque pretendenti alla piazza d’onore.