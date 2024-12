Quifinanza.it - Disparità salariali in Italia, al Nord stipendi e tredicesime più alte rispetto al Sud

Letra i lavoratori dipendenti privati dele del Sudsono estremamente evidenti. Mentre nelloo medio lordo mensile si aggira intorno ai 2.000 euro, nel Sud non supera i 1.350 euro. In termini relativi, ciò si traduce in un divario di quasi il 50% a favore dei lavoratori settentrionali, equivalente a circa 8.450 euro lordi annui in più. Questa differenza si riflette anche sulla tredicesima mensilità, pagata in questo mese di dicembre. Questo quadro emerge da un’analisi condotta dall’Ufficio studi della Cgia.Nel 2023 monte salari da 411 miliardiNonostante l’abolizione delle gabbienel 1972 e oltre mezzo secolo di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), le differenze retributive tra le diverse regionine restano significative, anche se a livello intra-settoriale l’obiettivo di uniformità è stato in parte raggiunto.