Panorama.it - Dalla Siria alla Libia, Mosca arma le coste del Mediterraneo vicine all'Italia

Il ritiro delle forze russepotrebbe diventare un problema per l'poiché il trasferimento avviene verso lae questo può costituire una minacciasicurezza nelcentrale. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto ieri a La Repubblica, sottolineando: “Le navi e i sottomarini russi nelsono sempre una preoccupazione, e ancora di più se invece di essere a mille chilometri di distanza sono a due passi da noi.” Di fatto i russi stanno mobilitando dalle basi di Tartus e Hmeimim, come dimostrerebbero le immagini ricavate dai satelliti che mostrano unità russe precedentemente attraccate a Tartus in movimento verso porti libici come quello di Tobruk, dovepuò contare sull'appoggio delle truppe del generale Khalifa Haftar. Perla perdita di Tartus sarebbe un grosso guaio, ma mentre di tale destinazione finale delle navi ancora non c'è conferma, diversamente un cospicuo numero di voli militari russi è atterrato in territorio libico, molti più di quanti solitamente vengono effettuati per ragioni di forniture militari, addestramento, eccetera.