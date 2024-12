Conte cerca la vittoria numero 150 in Serie A viaggia a una media di 226 punti a partita Gazzetta

Ilnapolista.it - Conte cerca la vittoria numero 150 in Serie A, viaggia a una media di 2,26 punti a partita (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

la150 inA,a unadi 2,26)Antoniovanta 149 vittorie inA. Oggi a Genova, per Genoa-Napoli,la150.Ne scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:va a caccia della sua150 inA, di cui oggi è l’allenatore in panchina con la migliordel campionato.Dopo le difficoltà nella prima avventura alla guida dell’Atalanta, Antonio ha cominciato are a marce altissime con Juventus e Inter e oradi tenere lo stesso passo nell’avventura napoletana. InA il bilancio diè da primo della classe: in 219 partite, 149 vittorie, 47 pareggi e 23 sconfitte, con 427 gol fatti e 169 subiti. Numeri impressionanti che permettono adi avere unadi 2,26.