Chigi | Figliuolo ai servizi segreti

18.50 Con Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) firmato da Meloni, "il Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito italiano dott. Francesco Paoloè stato nominato Vice Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)". "L'incarico ha la durata di due anni. Della nomina è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica". Lo riferisce Palazzolascia i suoi incarichi: commissario per le alluvioni in Emilia-Romagna e comandante del COVI.