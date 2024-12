Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, ecco chi vincerà il programma secondo gli scommettitori

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la finalissima dicon le, al termine della quale si decreterà il vincitore o la vincitrice di questa edizione tanto apprezzata, in primis dalla stessa Milly Carlucci.Quest’anno, infatti, la qualità delle esibizioni portate in scena è davvero “alle”! Ciò non rende semplicissimo prevedere chi sarà ad aggiudicarsi il trofeo.Glinon hanno dubbi: a trionfare sarà Bianca Guaccero. Gli esperti Sisal parlano di un “trionfo già annunciato”, con una quota a 1,85.Non dovrà però sottovalutare la bellissima e bravissima Federica Nargi, che ha dato ampia prova delle proprie qualità ed è offerta a 2,50, pronta a dare il massimo per conquistare la Coppa.Un’altra importante protagonista sarà Federica Pellegrini, abituata al primo posto e artefice di un bellissimo percorso in ascesa, nonostante le difficoltà incontrate.