Asili di Albinea è guerra Comune contro Coopselios | Quando vinceva i bandi non ha mai contestato

"Le gare si vincono e si perdono,si è aggiudicata inon ha maile procedure. Rassicuriamo tutti che la qualità del polo educativo resterà alta come lo è adesso". L’Amministrazione dirisponde a tono al colosso cooperativo reggiano che ieri, sulle colonne del Carlino, non ha risparmiato critiche per il nuovo appalto dei servizi educativi vinto dalla coop pavese Aldia per la gestione degli’L’Aquilone’ e ‘Il Frassino’. "I nostri tecnici – chiosa la sindaca Roberta Ibattici – hanno seguito le procedure, rispettando il codice degli appalti. Spiace leggere questi toni perché conabbiamo sempre lavorato in modo proficuo e con soddisfazione reciproca tant’è che da noi continua a gestire il servizio di assistenza domiciliare".contestava in particolare l’adozione del massimo ribasso (Aldia l’ha spuntata per 100mila euro) a discapito del punteggio sull’offerta tecnica nella quale la coop reggiana era sopra di 8 punti.