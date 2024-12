Panorama.it - Stretta sulle auto aziendali: nuova tassazione retroattiva dal 2025, costi in aumento

Arriva unae sarà. Cambia con la Manovra ladal 1 gennaio, anche per leordinate quest’anno. Aniasa stima unannuo del valore imponibile del benefitin media di 1.600 euro (+67%) e prevede un contraccolpo su un mercato già sotto pressione.La novità introdotta dalla legge di Bilancio è il criterio di, che passerà dal sistema basatoemissioni di CO2 a uno che tiene conto esclusivamente del tipo di alimentazione del veicolo. Con questa modifica, i veicoli elettrici beneficeranno di unaridotta al 10%, mentre per i veicoli ibridi plug-in l'aliquota salirà al 20%. Gli altri veicoli, come quelli a benzina e diesel, saranno soggetti a unamolto più onerosa, fissata al 50%. Questo nuovo sistema penalizza fortemente i veicoli a combustione tradizionale, inclusi quelli con emissioni moderate, compresi tra 61 e 160 g/km, per i quali l'imposizione fiscale subirà un incremento dal 30% al 50%.