Quotidiano.net - Sindrome del Natale: come affrontare la Christmas Fadigue secondo lo psicologo Guido D’Acuti

del, Holidays Blues, indole del Grinch. Modi diversi per definire il non vivere le feste con il tradizionale spirito di gioia e trepidazione ma con ansia, tristezza, apatia e irritabilità. "In realtà – spiegae psicoterapeuta, specialista in terapia breve strategica – per definire ladelora si utilizza il termine, che indica una sorta di burnout, molto simile a quello lavorativo. Uno stato di esaurimento fisico, mentale ed emotivo che, innescato dallo stress dei mille impegni delle Feste, impedisce di vivere momenti sereni e gioiosi. Inoltre, comprende anche quella sensazione di stanchezza, quel sentirsi malati o febbricitanti, perché quando c’è una pausa il corpo si riposa e si può ammalare più facilmente". E a vivere le Feste con disagio non sono pochi, "il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi – prosegue– nel 2023, un italiano su tre nel periodo natalizio ha sviluppato stress e stanchezza con risvolti legati all’ansia e alla preoccupazione del dovere stare in famiglia.