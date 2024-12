Scienza, sviluppato un neurone artificiale più veloce del "gemello" biologico

Leggi su Ildenaro.it

unbasato su laser che emula completamente le funzioni, le dinamiche e l’elaborazione delle informazioni di ungraduato con una velocita’ di elaborazione del segnale di 10 GBaud, un miliardo di volte piu’delle sue controparti biologiche. A farlo un gruppo di ricerca guidato da Chaoran Huang, della Chinese University of Hong Kong. Descritto in Optica, il nuovograduato a laser potrebbe portare a innovazioni in campi come l’intelligenzae altri tipi di elaborazione avanzata. Il corpo contiene vari tipi di cellule nervose, tra cui neuroni graduati che codificano le informazioni attraverso continui cambiamenti nel potenziale di membrana, consentendo un’elaborazione del segnale sottile e precisa. Al contrario, i neuroni biologici spiking trasmettono le informazioni utilizzando potenziali d’azione tutto o niente, creando una forma di comunicazione piu’ binaria.