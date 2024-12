Oasport.it - Sci alpino, l’Alta Badia si sdoppia prima di Natale. De Aliprandini e Vinatzer provano a sognare sulla Gran Risa

Leggi su Oasport.it

Come sempre accade durante il periodo natalizio, la Coppa del Mondo maschile di scifa tappa a lungo in Italia. Dalla Val Gardena il Circo Bianco si sposta in un’altra storica sua località come, dove si trova la mitica. Per l’occasione addirittura ci sarà un doppio appuntamento, con lo storico gigante la domenica e poi il ritorno lunedì dello slalom dopo quattro anni .Quando si parla di, però, ovviamente il primo pensiero va ad uno dei giganti più iconici della Coppa del Mondo. Quasi sicuramente uno dei tracciati più difficili, una vera università del gigante che si spalleggia questo ruolo con la pista di Adelboden. Nelle ultime stagioniha avuto un unico dominatore, ovviamente Marco Odermatt, che ha vinto le ultime tre gare disputate, facendo doppietta l’anno scorso.