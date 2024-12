Ristorante derubato 3 volte in un anno | Arrivano con la Giulietta li riconoscete?

Leggi su Dayitalianews.com

Non c’è pace per i titolari delpizzeria Bliss a Padenghe sul Garda, comune di circa 5.000 persone in provincia di Brescia, che hsubito recentemente il terzo furto nel giro di un.L’amarezza del titolare del: “Danni da oltre 10.000 euro”L’ultima visita al locale per nulla gradita dei ladri risale a qualche giorno fa, quando i balordi hrubato poco più di 200 euro, ma facendo danni da oltre 10.000 euro. Come ha spiegato il titolare Matteo Zanelli a BresciaToday, i malviventi hscassinato l’ingresso con un piede di porco e poi forzato la maniglia della porta principale. Dopo essere entrati nel locale hsvuotato la cassa automatica, dove c’erano circa 200 euro. Il dpiù grave è rappresentato però dai serramenti, la cui riparazione costa 3.