361magazine.com - Open Arms processo: Matteo Salvini assolto

Leggi su 361magazine.com

, emessa la sentenza alle 19.30:perché “il fatto non sussiste” I giudici di Palermo hannoil ministro e vicepremieral. Perla Procura aveva chiesto sei anni di carcere e le parti civili avevano chiesto la condanna a un milione di euro a titolo di risarcimento del danno.Il vicepremier era accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone, tra le quali anche dei minori. Fatti accuditi nel 2019.Leggi anche–>, le parole di Francesca Verdini perprima della sentenzaLa lettura della sentenza è stata accolta dall’applauso dei politici e dei simpatizzanti che si sono recati a Palermo per esprimere solidarietà a