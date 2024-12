Secoloditalia.it - Non c’è cybersicurezza senza sostenibilità: come la tecnologia può proteggere il pianeta

Con l’aumento dei dati e l’espansione delle reti digitali, la sicurezza informatica gioca un ruolo cruciale non solo per la protezione delle informazioni ma anche per sostenere pratiche sostenibili.si possono coniugareper un futuro più sicuro e rispettoso dell’ambiente?Negli ultimi anni, la sicurezza informatica è diventata una priorità per aziende, governi e individui, data la crescita esponenziale delle minacce informatiche e dell’uso dei dispositivi digitali. Tuttavia, in un’era in cui laè un obiettivo imprescindibile, emerge una nuova sfida:integrarla con pratiche che rispettino l’ambiente? Esiste, infatti, un forte legame tra la gestione digitale e l’impatto ecologico che ogni attività di rete comporta, dal consumo energetico dei data center alla produzione e smaltimento dei dispositivi elettronici.