Nico Paz, talento del Como, sotto osservazione dell'Inter e di Zanetti

Lunedì sera a San Siro, fra tante stelle nerazzurre, ci sarà un osservato speciale. Che gioca però con la maglia deled èpuro, uno di quei predestinati pronti a salire sui palcoscenici prestigiosi del calcio europeo. Il giovanotto in questione èPaz, argentino, per media voto il migliore centrocampista del campionato. Domenica scorsa per lui si è sdato un illustre connazionale, il vicepresidenteJavier, in tribuna afra tanti volti noti di Hollywood. C’è chi giura che l’ex capitano del Triplete nerazzurro non fosse lì come semplice spettatore, ma per studiare da vicino le qualità del 20enne fantasista, che contro la Roma ha pure segnato un gol nel recupero. Non è la prima volta chesi reca a, qualche settimana fa aveva presenziato alla cena beneficaa sua Fondazione Pupi in riva al lago.