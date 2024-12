Musica | Walter Ricci sold out al teatro Politeama per il concerto Naples Jazz

Leggi su Ildenaro.it

Sarà unout il 21 dicembre per il” di. Oltre 900 appassionati diassisteranno ad un evento unico che fonde tradizionee sonorità partenopee, con il talentuoso artista napoletano che proseguirà il suo tour il 22 dicembre alSanta Cecilia di Palermo, il 10 gennaio alSan Fedele di Milano, e poi la doppia tappa in Germania al Zig Zag Club di Berlino (16 gennaio) e al Nica Club di Amburgo (17 gennaio).Dopo il grande successo che lo ha visto protagonista del suo ultimoa Napoli, con più di duemila spettatori,propone le sonorità del suo nuovo disco, “”, prodotto da Mauro Romano per l’etichetta Mr.Few.“” è un lavoro di reinterpretazione e variazione degli standardamericani che si mescolano con i linguaggi dell’artista, in segno di condivisione e di unione, oltre che di riflessione, come “Teng o fridd e nguollo”, sulle note di “Unforgettable” di Nat King Cole e Natalie Cole, “S’arapene e feneste”, che prende in prestito le melodie di “The Shadow of Your Smile” di Tony Bennett, fino ai tanto amati “Uè” e “Tarantella”, con i testi di Alessio Bonomo, che hanno già conquistato il pubblico.