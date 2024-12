MotoGP riscritta la classifica | Bagnaia primo crolla Martin

Leggi su Sportface.it

Nella classe regina il titolo è andato a Jorgesu, ma ora laè rivisitata: l’italiano si prende ilpostoUn Mondiale deciso all’ultima gara, una sfida che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi per tutto l’anno. Jorgee Peccohanno dato spettacolo nel 2024 dellae alla fine ad avere la meglio è stato lo spagnolo, capace di vincere il titolo dopo un lungo testa a testa con il due volte campione del mondo.Al pilota piemontese non sono bastate le undici vittorie nelle gare domenicali, contro le tre del rivale, per portare a casa il tris iridato. Troppe cadute, troppi errori, soprattutto nelle gare sprint, hanno poi presentato il conto ache si è dovuto accontentare del secondo posto. Il podio dellaè stato chiuso da Marc Marquez, tornato competitivo con il passaggio al team Gresini ed ora atteso dalla Ducati ufficiale con al fianco proprio l’ex campione del mondo.