Milan Fonseca a rischio? C’è tensione | il punto della situazione

Tre appuntamenti perper tenersi il. Così scrive Gazzetta.it. Stasera a Verona, il 29 dicembre, in casa, chiusura del 2024 contro la Roma e il 3 gennaio, a Riad, semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Servono risultati importanti per il portoghese e il suo. Secondo la rosea, ci sarebbe, ma meno di quella pre derby: in quel caso,sarebbe stato esonerato in caso di non vittoria. Ora, ildi rottura, non sarebbe così vicino. Il, si legge, non si sarebbe mosso concretamente con altri allenatori ma la classifica, è chiaro, ora è pesante. Ilè a 14 punti dal primo posto e a 8 punti dal quinto, che potrebbe qualificare alla Champions. A Verona, avanti con i ragazzi: Jimenez preferito a Theo Hernandez. E ancora, il 4-2-3-1 come struttura base.