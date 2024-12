Panorama.it - La Serie A ha un presidente (tra tensioni e scontri): Simonelli

Leggi su Panorama.it

La notizia è che laA ha un nuovo. Si chiama Ezio Maria, ha 66 anni e di lavoro fa il commercialista; già noto nei palazzi che contano del calcio italiano e con un legame ultradecennale con il mondo che ha gravitato intorno a Silvio Berlusconi. È stato eletto alla seconda votazione, raccogliendo 14 consensi su 20. Era il quorum necessario per diventare l’erede di Lorenzo casini senza aspettare il terzo giro e la maggioranza semplice come i suoi predecessori.Il sottotitolo delle settimane che hanno portato alle elezioni diè un paradosso: nel momento teoricamente più conflittuale, l’assemblea dei presidenti dellaA si è rivelata più compatta che mai nel recente passato. Un segnale forte, anche in vista delle prossime scadenze, a partire dall'election day in Federcalcio del prossimo 3 febbraio.