La Lega calcio ha un nuovo presidente, ma c'è un nodo grave da sciogliere

Ilprescelto è l’ex commercialista potente di Berlusconi, ma ora è anche uomo forte di Giorgetti, ma c’è un problema da risolvereLaSerie A ha il. Dopo mesi di trattative, di rinvii e di battaglie a livello politico sportivo i presidenti hanno trovato un nome e una nuova guida. Ma non è ancora tutto risolto e finito. Ci sono ancora questioni da risolvere come l’eleggibilità.Laha un, ma c’è unda(Ansa Foto) Cityrumors.itIlè Ezio Maria Simonelli, molto conosciuto a livello politico istituzionale sportivo, e non solo. E’ stato per anni il commercialista di Silvio Berlusconi, uomo di cui il Cavaliere si fidava ciecamente. E’ di Macerata, ma vive a Milano da tantissimo tempo ed ha 66 anni.