Imprese | marchio registrato Capri approda sull’isola dopo oltre 70 anni

Il, depositato il 22 maggio del 1948 dal cotonificio Vallesusa nella classe 24 settore moda nazionale e riconfermato il 4 dicembre 1956 nelle classi 23, 24 e 25 settore moda internazionale,per la prima volta70di separazione e peripezie legali si trasforma in un simbolo di eccellenza, cultura e stile di vita: “È giunto il momento in cuie il suodiventino una cosa sola. Questo è il mio impegno:aver portatoa casa, intendo fare in modo che si crei un legame autentico, profondo e duraturo». A parlare è Antonino Aiello, già noto per essere fondatore di 100%. Con questo ricongiungimento, si ufficializza un legame che, prima di concretizzarsi, ha attraversatomezzo secolo di storia caprese. «Oggi è il giorno in cuinon è più solo un nome, ma una realtà tangibile», ha aggiunto Aiello.