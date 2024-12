Linkiesta.it - Il bipolarismo giudiziario rischia di portarci in Ungheria

Anche la famosissima (e fumosissima) inchiesta sulla Fondazione Open, ma chi l’avrebbe mai detto, è caduta ieri, dopo sei anni, senza nemmeno arrivare al processo. Prosciolti tutti gli accusati, a cominciare da Matteo Renzi. Il leader di Italia viva se la prende ora con il pubblico ministero («lo stesso che ha aggredito la mia famiglia») che domani se ne andrà in pensione «senza pagare per le sue perquisizioni illegittime e per la sua indagine incostituzionale». Ma anche con i tanti avversari politici, interni ed esterni, che hanno usato l’inchiesta per attaccarlo, da Giorgia Meloni a Pier Luigi Bersani. In compenso, tra i primissimi a esprimergli solidarietà è arrivato Matteo Salvini, in attesa proprio oggi della sentenza sul processo Open Arms. Attorno a queste vicende si ripresentano dunque ancora una volta, come sempre a prescindere dai fatti e a dispetto di ogni logica, lo schieramento cosiddetto giustizialista, a sostegno della magistratura, e lo schieramento cosiddetto garantista, a sostegno di Renzi e Salvini, secondo i canoni di unche si è cementato per decenni attorno alla figura di Silvio Berlusconi (uno dei tanti effetti perversi deldi coalizione in cui abbiamo imprigionato il sistema politico e il dibattito pubblico).