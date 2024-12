Lanazione.it - Firenze: via libera alla norma regionale sugli affitti brevi contro l'overtourism

Leggi su Lanazione.it

Fra brindisi e incontri per gli auguri di Natale,festeggia anche il viacon la lieta novella portata a domicilio, in Sala di Lorenzo in Palazzo Vecchio, dal segretario dem Emiliano Fossisindaca Sara Funaro. Non c’è ancora un voto formale, è vero, visto che il documento andrà all’esame del Consigliotoscano solo oggi, ma ieri si è arrivati a un accordo di fatto, fra maggioranza e opposizioni. Un emendamento all’articolo ex 60 (ora 59) del testo unico sul turismo è stato sottoscritto da tutti i capigruppo, con la sola eccezione di Marco Stella (Forza Italia), che ha però ritirato gli emendamenti al bilancio, sintomo di un riavvicinamento in atto. E proprio il ritiro di ordini del giorno ed emendamenti (centinaia, presentati dal centrodestra per fare ostruzionismo o rafforzare la trattativa) ha permesso la ripresa regolare dei lavori e dovrebbe portare, nella giornata di oggi, al voto delle norme che intendono dare risposta al fenomeno dell’